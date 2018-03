Euribor negativas: Advogado escreve sobre (hipotética) remuneração do mutuário em empréstimos bancários

O advogado coordenador do departamento Financeiro da SRS Advogados, João Santos Carvalho, lançou este mês a obra “A (Hipotética) Remuneração do Mutuário. Efeitos das Taxas de Juro de Referência Negativas em Contratos de Crédito Bancário”. Dividido essencialmente em três pontos, o livro reflete sobre a política legislativa e coloca hipóteses de alterações nos contratos de mútuos, entre clientes e bancos, numa situação em que as taxas Euribor estão negativas.

O autor analisa a suposta limitação, por via contratual, da variação negativa dos indexantes e os seus efeitos em contratos que não prevejam essas limitações, nomeadamente, a possibilidade de a variação resultar numa redução da margem contratada e de uma obrigação de pagamento do mutuante ao mutuário. A questão final que João Santos Carvalho coloca é: os bancos devem cobrir esse montante?

No dia do lançamento do livro, Pedro Rebelo de Sousa, sócio sénior e fundador da SRS Advogados, enfatizou o “talento como jurista e advogado”, fruto do trabalho, do tempo investido na análise e do “ADN de família”. “A escolha deste tema é corajosa. Não é um tema fácil”, disse, fazendo ainda referência ao ‘tsunami regulatório’ a que o setor bancário está a assistir.