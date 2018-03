Euribor negativa pode vir a dar descontos nos empréstimos à habitação

Os bancos podem vir a ser obrigados a dar um desconto aos clientes para refletir integralmente a Euribor negativa nos empréstimos à habitação. O Partido Socialista (PS) está disponível para viabilizar a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda (BE) há quase dois anos, mas a proposta só terá efeitos reais nos créditos contratados antes da crise, avança o jornal “Público”.

O PS quer criar uma espécie de crédito de juros, que deixará de ter efeito quando as taxas de juro entrarem em valores positivos. Os termos em que este desconto será feito estão ainda em negociação, mas esta alteração legislativa deve aplicar-se a todos os contratos em vigor. A medida vai beneficiar sobretudo os clientes que têm contratos associados à Euribor a três e seis meses.

No entanto, esta só terá impacto real nos créditos contratados antes da crise, quando o setor da banca oferecia spreads (margem comercial do banco somada à Euribor) muito baixos, entre 0,25% e 0,30%.

As taxas Euribor estão negativas há cerca de três anos e as previsões apontam para que estas se mantenham, com pequenas variações, nos mesmos valores até ao final do ano. Em fevereiro, a Euribor a três meses estava em -0,328%, a de seis meses a 0,274% e a de 12 meses a 0,191%.