EUA tencionam abandonar Conselho de Direitos Humanos da ONU

Administração liderada por Donald Trump deverá anunciar hoje a retirada dos EUA do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), noticia a “Bloomberg”. Em causa estarão as posições sobre Israel e a política de imigração baseada em “tolerância zero” dos EUA.

A confirmar-se, Trump cumpre assim “a promessa de abandonar um órgão que desde há muito acusa de hipocrisia, além de criticar a parcialidade em relação a Israel, de acordo com duas fontes próximas do processo”, revela a “Bloomberg”.

O Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, a par da embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, planeiam anunciar o abandono do Conselho de Direitos Humanos da ONU durante o dia de hoje, no Departamento de Estado, em Washington D.C., EUA. A “Bloomberg” baseia-se em fontes próximas do processo que pediram para não serem identificadas.