EUA querem levantamento do bloqueio ao Qatar

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, pediu à Arábia Saudita e aos outros países do Golfo que levantem o bloqueio ao Qatar. Tillerson justificou a posição dos Estados Unidos com o facto de o bloqueio estar a prejudicar a campanha militar dos EUA contra o grupo radical Estado Islâmico, e pelas consequências humanitárias, escreve a Al Jazeera.

As declarações de Rex Tillerson ocorrem cinco dias depois da Arábia Saudita, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e o Egito reduzirem os laços diplomáticos e as ligações de transporte com o Qatar, fechando as rotas terrestres, aéreas e marítimas dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC).