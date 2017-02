EUA: Pedidos semanais de subsídio de desemprego caem para níveis de novembro

O número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA continuou na semana passada a tendência de descida e atingiu um valor mínimo de quase três meses, reflexo do dinamismo no mercado de trabalho norte-americano.

Havia menos 12 mil desempregados nos EUA na semana de 30 de janeiro a 4 de fevereiro, face à semana anterior, o que significa que o número de desempregados se ficou nos 234 mil, segundo dados do Labor Department norte-americano.

O número médio de pedidos de subsídio de desemprego tem vindo a diminuir nas últimas quatro semanas e atingiu níveis semelhantes a 1973. Os últimos resultados seguem a tendência de mínimos históricos com o número de pedidos abaixo dos 300 mil.

De acordo com a Bloomberg, a diminuição estará relacionada com uma escassez de mão-de-obra qualificada. As empresas receiam perder os empregados que têm, enquanto continuam a contratar mais trabalhadores.