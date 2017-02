EUA: Nomeado de Trump para Supremo já critica presidente

O juiz nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal, Neil Gorsuch, criticou ontem o ataque do presidente aos juízes durante uma reunião privada com o senador democrata Richard Blumenthal.

As criticas vêm no seguimento do ataque de ontem do presidente norte-americano ao juiz que confirmou a suspensão da ordem executiva que anti-imigração que bloqueava o acesso de refugiados e cidadãos de sete países muçulmanos aos EUA, segunda a agência Lusa divulgada pelos meios de comunicação.

“Até um mau aluno do secundário” consideraria o decreto anti-imigração “perfeito”, declarou Trump, salientando que os juízes estão mais preocupados com política do que em seguir a lei afirmando que o juiz em questão quer “colocar o país em perigo”.