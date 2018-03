EUA investigam Facebook por utilização ilegal de dados

A Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) informou esta segunda-feira que está a investigar o Facebook após divulgação de dados de cerca de 50 milhões de utilizadores para a consultoria política Cambridge Analytica.

“A FTC leva muito a sério as notícias recentes levantando preocupações substanciais sobre as práticas de privacidade do Facebook”, disse o diretor interino do Gabinete de Proteção do Consumidor da FTC, Tom Pahl, em comunicado.

O diretor confirmou que tem uma investigação aberta e não pública sobre essas práticas e que a agência está comprometida em usar “todas as suas ferramentas” para proteger a privacidade dos consumidores.