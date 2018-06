EUA: Inflação segue tendência e sobe 0,2% em maio

O índice de preços no consumidor dos Estados Unidos subiu 0,2% em maio em relação ao mês anterior e a taxa de inflação homóloga avançou para 2,8%, a mais elevada desde 2012, segundo dados divulgados hoje.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos devido à sua maior volatilidade, também ficou em 0,2% no mês passado e em comparação com maio de 2017 registou um aumento de 2,2%, de acordo com os dados publicados pelo Departamento do Trabalho e que já eram antecipados pelos analistas.

A inflação nos Estados Unidos tem vindo a aumentar desde o início do ano, em grande parte devido à subida do preço do petróleo.