EUA: economia cresceu acima do esperado no último trimestre de 2017

A economia dos EUA subiu a um ritmo anual de 2,9%, no último trimestre de 2017, informou esta quarta-feira o Governo norte-americano. Este crescimento está acima dos 2,5% que eram esperados pelos analistas.

Este valor foi publicado pelo Departamento do Comércio, que apresentou os cálculos da evolução do PIB, nos EUA, entre Outubro e Dezembro de 2017. Os resultados apresentados mostram uma reviravolta no consumo no final do último ano de 4%, num aumento que se deve principalmente nas despesas de viagens de avião, ou envio de navios.

Em comparação com o mesmo período de 2016, o PIB americano estava nos 1,8%, tendo melhorado de forma substancial. A esta melhoria da economia norte-americana, junta-se os 4,1% da taxa de desemprego a mais baixa dos últimos 18 anos.