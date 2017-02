EUA: Deportação maciça vai provocar crise económica

O Centro de Estudos de Migração de Nova Iorque (CMS) publicou uma análise demográfica em que revela o impacto que as deportações de imigrantes ilegais vai ter na economia de muitas famílias norte-americanas. Os dados apontam também o efeito das deportações no mercado imobiliário e PIB dos EUA.

A investigação vem no seguimento da promessa de campanha do atual presidente dos EUA de deportar os 11 milhões de residentes sem documentos. Apesar de, após a eleição, Donald Trump ter reduzido o número para dois ou três milhões de residentes sem visto, estabeleceu na semana passada como prioridade da sua administração a questão da imigração, estando assim em aberto o que vai efetivamente ocorrer.

O relatório avança que, em 2014, existiam três milhões de agregados familiares mistos nos EUA (casas com cidadãos legais e ilegais), sendo na maioria dos casos as figuras paterna e materna os alvos da falta de documentação em cada habitação, verificando-se uma média de 5,7 milhões de crianças nascidas nos EUA com pais ilegais em risco.