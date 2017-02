EUA: défice da balança comercial bateu valores recorde desde 2012

Em dezembro o défice diminuiu ligeiramente para os 3,2%, mas não foi suficiente para chegar perto dos valores mais elevados de 2012. Um aumento nas exportações de aeronaves comerciais, maquinaria pesada e automóveis contribuiu para um aumento das importações. O défice de 2016 é o maior desequilíbrio anual desde 2012.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu impor multas a países como a China e o México, para os forcar a abandonar o que o presidente chama de “práticas de comércio injustas, que custaram milhões de postos de emprego a americanos”, citado pela ABC.

O ano passado, o défice dos Estados Unidos com a China diminuiu ligeiramente, caindo 5,5% para 347 mil milhões de dólares, depois de atingir um recorde histórico de 367,2 mil milhões em 2015. Mesmo assim, o défice com a China é o maior do que com qualquer outro país. As relações com o México tendem a piorar, tanto a nível político como económico. O défice com o México subiu 4,2% (63,2 mil milhões de dólares). É o registo mais elevado desde 2011.