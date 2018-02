EUA aplicam “maior pacote de sanções já elaborado” contra Pyongyang

Os Estados Unidos acabam de lançar, segundo adianta a agência Reuters, o maior pacote de sanções de sempre contra Pyongyang, que cobrirá 56 embarcações norte-coreanas, empresas marítimas e empresas comerciais que terão ajudado a Coreia do Norte a evitar anteriores sanções aplicadas pela Casa Branca e pela ONU.

“Anuncio o lançamento do maior pacote de sanções já elaborado contra o regime norte-coreano. O Departamento do Tesouro adotará em breve novas medidas para continuar a cortar as fontes de recursos e de combustível, que o regime usa para financiar o seu programa nuclear e para a manutenção das suas Forças Armadas”, declarou esta sexta-feira Donald Trump na Conferência de Ação Política Conservadora.

No mesmo tom, o secretário de Estado do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que “isto irá dificultar significativamente a capacidade do regime de Kim Jong-un de realizar atividades marítimas evasivas que facilitem o transporte ilícito de combustível”.