Estudo revela que Portugal oferece as melhores oportunidades para as mulheres no setor de tecnologia

Portugal é o país que oferece as melhores oportunidades para as mulheres na indústria tecnológica, segundo um estudo realizado pela plataforma alemã dedicada a carreiras na área da tecnologia “Honeypot”. Estados Unidos e Letônia também aparecem na liderança do ranking.

Os resultados mostram que os três países possuem uma disparidade salarial entre 6 e 7% inferior às médias dos demais países sob estudo. Além da questão salarial, os indicadores analisaram dados como o número de mulheres a actuar na indústria de tecnologia e a progressão na carreira.

Portugal apresentou o melhor resultado para as diferenças salariais entre géneros, 7,26% melhor do que a média geral. A média de salários no setor é de cerca de 31 mil euros, enquanto que para as mulheres é de cerca de 28 mil euros, um gap de 11%. No entanto, ao comparar a evolução dessa desigualdade nos últimos cinco anos, o país foi o que apresentou o maior aumento do indicador, com crescimento de cerca de 5%.