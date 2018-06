Estudo mostra que millennials que fazem pagamentos através de smartphones são financeiramente iliterados

Hoje em dia é inegável que temos mais facilidade em pagar produtos e serviços simplesmente porque temos apps nos nossos smartphones que tornam os atos de pagamento mais fáceis. Estas soluções móveis de fintech encerram uma realidade menos abonatória: existe uma correlação direta entre o uso de apps para efetuar pagamentos e a iliteracia financeira dos utilizadores.

A conclusão é do Global Financial Literacy Excellence Center, nos Estados Unidos, que considera esta situação preocupante, uma vez que as nossas decisões financeiras devem ser baseadas em preços, pode ler-se num artigo do The Wall Street Journal. O estudo analisou apenas os Millennials por constituírem a geração que mais pagamentos faz utilizando o smartphone.

Annamaria Lusardia, autora do artigo e participante naquele estudo, concluiu que os utilizadores destas tecnologias são, regra geral, trabalhadores a tempo inteiro, têm uma educação superior e tendem a ser do sexo masculino. No entanto, tendem a ter hábitos de consumo acima das capacidades.