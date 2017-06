Estudo de impacto ambiental é favorável ao terminal no Barreiro

O estudo de impacto ambiental encomendado pela Agência Portuguesa do Ambiente para o projeto do terminal portuário do Barreiro é favorável ao projeto, deixando a porta aberta ao Governo para avançar com este investimento se durante o processo de consulta pública, que está a decorrer até à próxima sexta-feira (dia 16 de junho) não surgir qualquer entrave de última hora. E o documento aponta já quais são as soluções mais favoráveis para esta infraestrutura arrancar: em termos de acessibilidade marítimo-fluvial, a construção de um canal de 5,9 quilómetros de comprimento a uma profundidade de 16 metros e com 200 metros de largura, num único alinhamento retilíneo (a alternativa são dois alinhamentos retos e uma curva) e um cais em tabuleiro betonado in situ (no próprio local) em estacas moldadas de betão armado (a outra hipótese é um cais em caixotões com aterro).

