Estudo da Católica revela que 92% dos portugueses considera que comprar produtos nacionais ajuda a economia

Um estudo da Católica de Lisboa revela que 92% dos portugueses considera que comprar produtos de origem nacional ajuda a melhorar a economia portuguesa.

Quando questionados sobre os aspetos valorizados na compra de produtos de origem Portuguesa, os participantes concordam que comprar produtos portugueses ajuda a melhorar a economia Portuguesa (91,9%), que comprar produtos portugueses permite criar emprego em Portugal (88,3%) e ajuda a melhorar o défice Português (78,9%).

A Universidade realizou este estudo do mercado através do seu Observatório da Sociedade Portuguesa.

O estudo foi realizado junto da população portuguesa com vista a avaliar quais os seus hábitos de consumo de produtos de origem portuguesa.

As conclusões não surpreendem. De acordo com este estudo, para além de 92% dos portugueses considerar que comprar produtos de origem nacional ajuda a melhorar a economia portuguesa, 79% dos inquiridos refere mesmo ajudar a melhorar o défice.

Depois há 85% dos portugueses que assume estar satisfeito com os produtos de origem portuguesa que compra, sendo que as categorias de produtos de origem nacional que mais compram são fruta e legumes (90%), pão e produtos de pastelaria (85%), azeite (84%), laticínios (71%) e peixe, carne e derivados (68%).

Categorias de produtos de origem Portuguesa adquiridas por uma menor percentagem de participantes são bebidas com álcool (47,3%), arroz e massas (44,8%), bebidas sem álcool (33.0%), calçado (28,2%), vestuário (13,3%), mobiliário (12.4%), eletrodomésticos (3,9%), e outros (1,4%).

Noutras categorias, os participantes reportaram produtos como livros, jornais e revistas, têxteis ou outros produtos para o lar, produtos de higiene pessoal, ou plantas.

A maioria dos participantes refere que, numa compra habitual, geralmente identifica a origem dos produtos pelo símbolo “Made in Portugal” ou outro símbolo a indicar a origem Portuguesa (64,1%), pela marca do produto ser uma marca Portuguesa (57,7%), ou procuram no rótulo do produto (51,8%).

Apenas aproximadamente um quarto dos participantes identifica a origem dos produtos pela publicidade ao produto sugerir que se trata de um produto de origem Portuguesa (20,9%), pelo nome do produto sugerir que tem origem Portuguesa (20,8%), ou pelos ingredientes do produto serem de origem Portuguesa (17,5%).

Sobre a qualidade dos produtos de origem portuguesa, os inquiridos consideram que têm melhor qualidade (67,4%) e que são fáceis de encontrar nas lojas onde fazem compras (56,4%).

Quase 70% dos portugueses considera importante consumir produtos de origem portuguesa.

Há ainda 85,1% dos participantes estão muito satisfeitos com os produtos que compram, 12,9% estão moderadamente satisfeitos e apenas 2% estão pouco ou nada satisfeitos com os produtos de origem portuguesa.

Este estudo foi realizado em março de 2018, através do Painel de Estudos Online da Católica Lisbon School of Business & Economics.