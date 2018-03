Estudantes internacionais realizam estágios de formação avançada no Centro de Química da Madeira

O Centro de Química da Madeira (CQM) vai receber cinco estudantes internacionais, três de mestrados e dois de doutoramento, para a realização de formação avançada neste organismo.

Os estudantes de mestrados vêm da Universidade de Siena, em Itália, da Universidade de Tecnologia de Rzeszów, na Polónia, e da Universidade de Skövde, na Suécia, e a partir deste mês vão desenvolver trabalhos na área do “comportamento mecânico e da interação celular em diferentes linhas celulares de cancro”.

Testes de citocompatibilidade de biomateriais para produção comercial será a área de trabalho dos estudantes de doutouramento do CERTBIO – Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste, no Brasil, numa parceria entre este organismo e o CQM.