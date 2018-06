Estudantes da Universidade do Porto promovem a transformação digital das empresas

Uma aplicação que auxilia na prevenção da obesidade infantil através da utilização de jogos sérios, uma plataforma que promove a ‘gamificação’ do turismo e uma aplicação que liga consumidores e produtores de agricultura biológica, são algumas das novidades criadas no âmbito da unidade curricular da FEUP ‘Laboratório de Gestão de Projetos’ (LGP).

Mas há mais, segundo adianta a Universidade do Porto em comunicado: uma plataforma que possibilita a monitorização remota da reabilitação multimodal de doentes oncológicos e ainda uma plataforma que promove a segurança nas florestas do concelho de Tondela, são outros exemplos.

“Durante um semestre, os estudantes tiveram a oportunidade única de viver o ambiente de uma empresa de base tecnológica e desenvolver o espírito colaborativo, empreendedor, criativo e de compromisso – principais fatores para o sucesso de uma empresa”.

Os projetos a apresentar envolveram 145 estudantes do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação (MIEIC), 49 estudantes do Mestrado em Multimédia (MM), 34 estudantes do Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (MESG) e 20 estudantes do Mestrado em Engenharia de Software (MESW) da Faculdade de Engenharia e ainda cinco estudantes da Licenciatura em Design de Comunicação (LDC) da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP).

Triptogo, Bitmaker, Gallicyadas, Centro Hospitalar S. João, Glintt, Critical Manufacturing, Talkdesk, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação Universidade do Porto, COMPARTY, ITSector, FEUP/SICC, Câmara Municipal de Tondela, Microsoft, iTGROW, Peugeot Citroën Mangualde, INOVA, Instituto de Inovação Sistémica, Deloitte e ARMIS, são os parceiros da FEUP na edição deste ano.

Raul Vidal, coordenador do laboratório, destaca o carácter inovador e a importância desta unidade curricular na formação académica destes estudantes: “LGP funciona como um ´living lab´, onde os estudantes interagem com empresas clientes, aplicam e desenvolvem as suas competências num ambiente real, desenvolvendo competências fulcrais de trabalho em equipa, empreendedorismo, comunicação e relacionamento com clientes”, disse, citado pelo comunicado.

Todos os projetos vão ser oficialmente apresentados no dia 8 de junho, às 14h00, no Auditório da FEUP, “estando assegurada a presença de todas as empresas envolvidas na edição deste ano e de outras personalidades de relevo no panorama da região norte”.