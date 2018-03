Estudantes brasileiros são os que mais arrendam na Uniplaces

As propinas reduzidas, o custo de vida mais barato e o clima ameno, quando comparado com outros países da Europa central, tornam Portugal num destino de eleição para estudantes internacionais em mobilidade.

Com base nos dados de arrendamento na plataforma, a Uniplaces traça o perfil do estudante internacional, que representa 82% do total de reservas feitas na plataforma, em Portugal, ao longo do último ano.

Das 111 nacionalidades que arrendaram alojamento em Portugal através da Uniplaces, os estudantes de nacionalidade brasileira encontram-se em primeiro lugar e representam 16% do total de reservas. A estadia média foi de 5,2 meses, o equivalente a um semestre, e a renda média paga por estudantes desta nacionalidade, em Portugal, foi 449 euros.