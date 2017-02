Estou numa relação com as Finanças, ‘but it’s complicated’

O problema desta relação com as Finanças é que parece que todo o esforço para que ela resulte está de um só lado, do meu: sou eu que tenho de fazer toda a conversa, sempre; também é sempre minha a iniciativa das visitas, que são desgastantes e desagradáveis; e sou sempre eu que tenho de encontrar uma solução para qualquer problema que apareça, porque, do outro lado, nunca parece existir vontade.

A minha última aventura nesta relação tem quase um ano e constantes novos episódios, como uma novela da TVI, sem fim à vista. O início conta-se brevemente: entregámos a declaração de rendimentos tarde. Mea culpa! Não foi tarde e a más horas, foi só mesmo tarde, uns minutos depois da hora, porque não havia meio de encontrarmos uma informação que faltava e que, afinal, estava numa carta do banco que ninguém tinha visto. Enfim, só que, depois, surpresa: “Já não pode entregar a declaração conjunta, só em separado”. E lá ficámos, eu e o Pedro, fiscalmente solteiros, ainda que temporariamente. O problema é que, no nosso caso, isso implicava dar mais dinheiro ao Estado do que o que quereríamos, o que não dava muito jeito.

Rapidamente descobrimos que não éramos caso único, longe disso, nem os únicos a considerar esta sanção insensata. O caso foi ao Provedor de Justiça, desembocou em cartas ao governo, exposições, declarações e manifestações e, finalmente, lá foi anunciado o regime especial do governo para resolver o problema. “Ora aí está uma boa notícia!”, pensei. E pus-me a caminho da repartição, desta vez com a secreta esperança de que, por uma vez, toda aquela espera madrugadora costumeira iria ser compensada. Mas não, este não é assunto de repartição; nada de relações físicas. Este caso é para ser tratado à distância, pelo telefone, pela internet. “A sério? Mas estou aqui, não podemos resolver agora?”. Não, não podemos. Para as Finanças, ‘what happens online, stays online’.