“Estou Aqui”: Já pediu a pulseira para o seu filho?

A nova fase do programa “Estou aqui!! Crianças”, da Polícia de Segurança Pública (PSP), arranca esta sexta-feira, dia 1 de junho. O programa, que consiste na distribuição de pulseiras gratuitas para crianças dos 2 aos 10 anos, é especialmente útil em situações com multidões ou férias e estará ativo até dia 31 de maio do próximo ano.

As famosas pulseiras azuis têm um código alfanumérico, que permite, através de uma ligação para o 112 “de forma célere chegar ao contacto com os pais, educadores ou tutores de uma criança que se encontre perdida, promovendo o reencontro”, explica a PSP, garantindo que “os dados são única e exclusivamente geridos pela PSP”.

As pulseiras podem ser pedidas em https://estouaqui.mai.gov.pt/, onde apenas necessita preencher os dados de registo, nomeadamente o contacto de emergência e o contacto de emergência adicional – não sendo este último obrigatório. Posteriormente a pulseira ficará disponível na esquadra da PSP escolhida, onde deverá proceder ao levantamento. Depois do registo deverá atar a pulseira ao pulso do seu filho ou filha, tendo atenção que as mesmas são pessoais, intransmissíveis e gratuitas.