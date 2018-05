Estoril-Sol lucrou 4,96 milhões até março, mais 40,6%

O lucro atribuível aos maiores acionistas da Estoril-Sol em março foi de 4,96 milhões de euros em março, o que significa uma subida de 40,6% face aos lucros obtidos em março de 2017.

Já incluindo interesses minoritários, o lucro consolidado do Estoril-Sol subiu 23% no primeiro trimestre de 2018 para 5.593.570 euros, conforme foi comunicado ao mercado na quarta-feira. De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período em causa, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 10.700.470 euros, mais 7,8% do que em 2017.

“No primeiro trimestre de 2018 o EBITDA do Grupo cresceu 8% face a igual período do ano anterior e ascendeu a 10,7 milhões de euros. A 31 de Março de 2018 o Grupo apresentou Resultados Líquidos Consolidados positivos no montante de 5,5 milhões de euros”, diz o comunicado ao mercado.