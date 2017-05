Estocolmo: Camião abalroou multidão em rua pedonal

De acordo com informação avançada pela BBC, uma carrinha abalroou uma multidão numa rua pedonal no centro de Estocolmo, sendo que, de acordo com o Observador que cita os Serviços de Segurança, confirma-se a morte de três pessoas e a existência de vários feridos.

De acordo com a informação avançada pela STV, e citada no Observador, a polícia sueca já admite a possibilidade de um ataque terrorista, sendo que segundo a mesma fonte, testemunhas ouvidas pelo diário sueco “Aftonbladet” garantem ter ouvido uma explosão forte e tiros. No entanto, a polícia sueca não confirma que tenham sido disparados tiros.

Truck rijdt in op mensen in winkelstraat in Stockholm. Meerdere gewonden, lokale media spreken ook over doden. https://t.co/xCyeirirph pic.twitter.com/v3OyPW2MAO — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 7 de abril de 2017

O incidente, sobre o qual a polícia ainda não deu mais pormenores, ocorreu pouco antes das 13h00 locais (14h00 em Lisboa) na proximidade de uma grande superfície comercial, num cruzamento de uma grande avenida com a artéria pedonal mais frequentada da capital sueca.

Tanto as linhas do comboio como de metro, assim como o Parlamento sueco, foram encerrados após os acontecimentos. As autoridades estão a apelar aos cidadãos que fiquem em casa.

(em atualização)