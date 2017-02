Estilistas recusam-se a vestir Melania Trump

Depois de vários estilistas terem vindo a público recusar vestir a futura primeira-dama dos Estados Unidos, agora também Tom Ford, um dos estilistas mais requisitados da indústria de moda norte-americana, fez saber não tem interesse em vestir Melania Trump por esta não corresponder à sua imagem de marca.

Esta é a segunda vez que Tom Ford se recusa a desenhar as peças de Melania Trump. “Pediram-me que a vestisse há alguns anos e eu recusei. Ela não é, necessariamente, a minha imagem”, explicou o estilista no programa de televisão ‘The View’.

Tom Ford argumenta que as suas roupas, cujo preço mais baixo ronda os 4,5 mil euros, são “demasiado caras” para uma primeira-dama, uma vez que esta deve tentar aproximar-se do povo norte-americano.

Segundo o El País, este não foi, no entanto, motivo de impedimento para vestir Michelle Obama quando, em 2011, recorreu aos serviços do estilista para lhe desenhar a indumentária que viria a usar num jantar com a família real britânica, no Palácio de Buckingham, no Reino Unido.

Entre os designers que se recusam a vestir a próxima primeira-dama, alegando diferenças políticas, estão também Marc Jacobs e a francesa Sophie Theallet.

“A marca The Sophie Theallet é contra todo o tipo de discriminação e preconceito”, explica Sophie Theallet. “Não vou associar-me, de forma alguma, à próxima primeira-dama. A retórica de racismo e xenofobia lançada na campanha presidencial do seu marido é incompatível com os valores que seguimos” e acrescenta: “Encorajo os meus colegas designers a fazer o mesmo”.