Esteve 12 dias no lugar e saiu devido a incompatibilidades. Porque deixou Mendes Salsa a SAD do Sporting?

Paulo Mendes Salsa renunciou ao mandato de adminstrador da Sporting Clube Portugal SAD na segunda-feira, embora permaneça responsável pela área financeira, devido a incompatibilidades entre o cargo de gestor dos ‘leões’ e a sua vice-presidência do Instituto da Consevação da Natureza e das Florestas (ICNF), noticia o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

Mendes Salsa chegou à SAD do Sporting por cooptação após a entrada de um novo corpo administrativo liderado pelo antigo presidente do clube Sousa Cintra, na sequência da destituição do conselho diretivo liderado por Bruno de Carvalho no clube de Alvalade.

O jornal do grupo Cofina escreve que o gestor continua a ocupar o cargo de vice-presidente do ICNF – confirmou o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural – e que a função de administrador da SAD do SPorting poderia não ser do conhecimento da tutela.