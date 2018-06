Estes são os municípios que mais cobram pelo abastecimento de água

Os municípios de Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde são os que cobram tarifas mais elevadas pelo abastecimento de água, através de contratos de concessão com entidades gestoras, que “penalizam” os consumidores, revelou hoje a DECO PROTESTE.

“A esmagadora maioria dos municípios com as tarifas mais elevadas têm contratos de concessão com entidades gestoras”, avançou a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), advogando que são “contratos de concessão desequilibrados – denunciados em 2014 pelo Tribunal de Contas –”, em que as “cláusulas, muitas vezes, preveem consumos futuros de água que dificilmente se concretizarão, pela desproporção da estimativa”.

Neste sentido, as previsões “economicistas irrealistas” dos contratos de concessão com entidades gestoras acabam por fazer com que o consumidor pague um “preço alto” pelo abastecimento de água.