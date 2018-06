Estes são os carros mais roubados na Europa

Uma análise da Cartrack identificou quais as nove marcas automóveis mais roubadas na Europa. Os dados revelam também que é nos primeiros sete meses do ano (janeiro-julho) que ocorrem mais furtos de automóveis (carjacking e homejacking).

Em Portugal, os registos de roubo de automóveis nos último cinco anos contam um total de 59.042 veículos roubados (Porto no primeiro lugar com 15.424 roubos, Lisboa em segundo com 15.009 roubos e Setúbal em terceiro com 5.941 roubos).

Se está a pensar comprar um automóvel, talvez seja boa ideia verificar se o carro em que está interessado não é dos mais apetecíveis para os ladrões.