Este empresário quer acabar com a Liga dos Campeões e não quer clubes portugueses na nova Super Liga

A ideia de Stephen Ross passa por uma Super Liga fechada, de 24 equipas, sem promoções ou relegações e que se perfila como um grupo restrito das melhores equipas do continente europeu.

Real Estate developer and sports entrepreneur Stephen Ross speaks during a news conference to announce the 2015 International Champions Cup North America in New York April 28, 2015. International Champions Cup is an annual summer event pitting teams from world’s top soccer clubs with teams from the United States' MLS. Participating teams include Manchester United, Chelsea, The New York Red Bulls, San Jose Earthquakes, Club America, and Paris Saint-Germain amongst others. REUTERS/Brendan McDermid - RTX1AOWK