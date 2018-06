Este ano já nasceram 21 mil novas empresas, graças ao Turismo

Entre janeiro e maio de 2018 nasceram 20.942 empresas e outras organizações, mais 12,9% do que no mesmo período de 2017, acentuando-se a dinâmica de nascimentos do ano anterior, segundo os dados mais recentes da Informa D&B.

“21 mil novas empresas até 31 de maio”, diz o relatório de junho da Informa D&B. “O Turismo garante o elevado aumento de novas empresas em 2018”.

“Há uma subida generalizada aos setores de atividade, sendo que os setores ligados ao turismo reforçam a sua contribuição para as novas empresas em especial nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal”, lê-se no Barómetro.

O setor onde nascem mais empresas é o dos Serviços, com 6.793 nascimentos, depois surge o Alojamento e Restauração com 2.518 e depois o Retalho com 2.464 nascimentos.

Ainda em termos de acumulado do ano até maio, o setor onde encerram mais empresas é também o dos Serviços, com 1.489 encerramentos, depois o Retalho com 1.076.

Os setores onde mais cresce o número de constituições é sem surpresas também o setor dos Serviços (mais 792 nascimentos, +13,2%), seguindo-se as atividades imobiliárias (mais 568 nascimentos, +37,2%), a Construção (mais 408 nascimentos, +25,4%), o Alojamento e Restauração (mais 274, +12,2%) e os Transportes (mais 271 nascimentos, +56,0%).

Numa análise puramente mensal, o mês de maio viu nascer 3.747 empresas, mais 5,4% do que em maio de 2017.

Encerraram no mesmo mês 1.102 empresas (+20,4% do que no mês homólogo do ano anterior) e as insolvências caíram 13,8% para 207 empresas que entraram em insolvência.

O Barómetro dá ainda conta que em maio as empresas com Ações Judiciais em curso somavam 3.804, o que traduz uma queda homóloga de 4%

Barómetro dos pagamentos

O Barómetro de Pagamentos monitoriza mensalmente a evolução dos comportamentos de pagamento do tecido empresarial português, com base no Índice de Pagamentos (Paydex®), indicador estatístico desenvolvido pela Dun & Bradstreet, que apresenta dados sobre a performance histórica de cumprimento de prazos de pagamentos a fornecedores face aos prazos acordados.

Assim, num universo de entidades empresariais, públicas e privadas, sobre as quais a Informa D&B, no âmbito do programa Dun-Trade® recolheu informação de pagamentos, 15,1% das empresas em maio pagaram dentros dos prazos (em abril tinha sido 15,2% e no mês homólogo de 2017 foi de 18,0%).

Em maio 7,7% das empresas pagou com atrasos superiores a 90 dias (três meses). O que compara com 7,8% em abril e 8,2% em maio de 2017.

Em termos de média de atrasos, em maio a média rondou os 26,3 dias o que compara com 26,5 dias em abril e 26,8 em maio de 2017.