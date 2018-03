“Estávamos bem arranjados, se estivéssemos à espera do dinheiro de Lisboa”

“Eu acho fantástico que haja pessoas que ainda dizem mal da União Europeia. Estávamos bem arranjados se estivéssemos à espera de Lisboa para apoiar a agricultura e as pescas”, afirmou, esta quarta-feira, o presidente do Governo Regional da Madeira, em Câmara de Lobos.

Albuquerque presidiu àcerimónia de entrega formal da aprovação de 80 candidaturas no âmbito do PRODERAM 2010, aproveitando para aconselhar os agricultores a otimizarem os fundos comunitários, trabalhando com sentido prospetivo e dinâmico.

O chefe do Executivo deu como exemplo o caso da Holanda, um dos maiores produtores de flores, para lembrar que a dimensão territorial não pode ser protesto “para não se fazer o que é preciso”.