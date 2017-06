Estas são as séries originais da Netflix que chegam ainda este ano (com datas de lançamento)

Até o final de 2017, a Netflix vai lançar mil horas em episódios e filmes originais.

Estamos a meio do ano e o serviço streaming já fez correr muita tinta com a estreia do reality show ‘Ultimate Beastmaster’, as controvérsias em torno da série ’13 Reasons Why” e com o cancelamento das séries ‘The Get Down’ e ‘Sense8’.

Mas faltam ainda seis meses para o fim do ano e já foram confirmadas datas de lançamento para 17 séries, até dezembro de 2017, depois da Netflix ter gasto 5,3 mil milhões de euros na produção de conteúdos próprios.