Estas são as companhias aéreas proibidas de voar na União Europeia

A Comissão Europeia divulgou hoje, dia 14 de junho, uma lista atualizada com as companhias aéreas que estão total ou parcialmente interditas de voar no espaço aéreo europeu.

O Jornal Económico consultou a lista onde se encontram 119 companhias aéreas que não podem voar na União Europeia, na sua maioria africanas, entre as quais constam todas as companhias aéreas angolanas, com a exceção da TAAG Angola Airlines, incluindo AEROJET, AIR GICANGO, AIR JET, AIR NAVE, AIR26, ANGOLA AIR SERVICES, DIEXIM, FLY540, GIRA GLOBO, HELIANG, HELIMALONGO, MAVEWA e SONAIR.

Da lista negra da Comissão constam também todas as companhias aéreas de São Tomé e Príncipe, a saber, AFRICA’S CONNECTION e a STP AIRWAYS, e ainda todas as companhias aéreas da Guiné Equatorial, estado membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, entre as quais se incluem a CEIBA INTERCONTINENTAL e a CRONOS AIRLINES.