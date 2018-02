Tráfego: em que cidades do mundo se passa mais tempo nas filas de trânsito?

Os EUA destacam-se pela negativa ao conseguir colocar quatro cidades no Top 10. Los Angeles é a cidade que figura no topo da lista, sendo que cada pessoa poderá passar, em média, 102 horas no trânsito ao longo do ano. Já a Rússia tem três cidades no top, com Moscovo a ser a segunda cidade mais congestionada no planeta e a primeira a nível europeu.

No total das 1360 cidades consideradas, a primeira cidade portuguesa a surgir é o Porto, que se encontra no 245.ª lugar — em 2016 estava em 228º. Ou seja, o congestionamento está a descer. Em média um condutor/a no Porto desperdiça por ano mais de um dia em congestionamentos, totalizando cerca de 27 horas.

Lisboa é a segunda cidade portuguesa mais congestionada. Tal como no Porto, os seus níveis de congestionamento estão a descer, e de forma expressiva. O ano passado a capital nacional encontrava-se em 261º lugar e este ano está na 375º posição. Em Lisboa, em média, são desperdiçadas 22 horas em congestionamentos.

Porto e Lisboa destacam-se claramente das restantes cidades portuguesas. A terceira cidade nacional mais congestionada é Guimarães, mas muito afastada das outras duas. A cidade berço está no lugar número 515 com 18 horas de tempo desperdiçado em congestionamentos.

Veja aqui o ranking completo