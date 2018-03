Estas são as 10 cidades mais caras do mundo para viver

A unidade de investigação do grupo Economist, a Economist Intelligence Unit, divulgou o relatório “Custo de vida mundial 2018 – Quais as cidades globais com o maior custo de vida?” (A Worldwide Cost of Living 2018 – Which global cities have the highest cost of living?). Na edição deste ano, apesar de Portugal não figurar nem na tabela das mais caras nem no ranking das mais baratas, destaca-se um “ressurgimento” das urbes da Europa.

“Na Europa Ocidental, não são as cidades da zona euro que, em grande parte, continuam a ser as mais caras. Zurique (2º), Oslo (5º), Genebra (6º) e Copenhaga (8º) estão entre as dez mais caras. A única excepção é Paris (2º), que apareceu entre as dez cidades mais caras desde 2003. (…) A região conta agora com três das cinco cidades mais caras e metade das top10. A Ásia conta com mais quatro cidades, enquanto Telavive é o único representante do Médio Oriente”, refere o relatório.