Estas 49 aldeias são candidatas às 7 Maravilhas de Portugal

A organização das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias acaba de revelar as 49 aldeias pré-finalistas.

Estas 49 aldeias, 7 por cada uma das 7 categorias a concurso, foram reveladas na Aldeia da Pena, em S. Pedro do Sul, pelo Conselho Científico do projeto, e a cerimónia foi presidida pelo Ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.

O Centro é a região de turismo com maior número de aldeias a concurso, com um total de 14 candidaturas. Segue-se o Alentejo e Ribatejo, ambas com 9 aldeias candidatas e a região Norte, com 8. Açores e Algarve concorrem com 6 aldeias cada. Já a Madeira conta com 4 aldeias a concurso e Lisboa e Vale do Tejo com 2 aldeias.