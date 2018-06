Estarão os seus filhos preparados para usar um cartão de crédito?

Um bom futuro financeiro para os seus filhos não significa necessariamente criar uma conta poupança com o nome deles. Pode passar por garantir que os seus filhos saibam o que é ter hábitos financeiros apropriados.

Se o seu filho ou a sua filha perguntasse “posso ter um cartão de crédito”, responderia sim? Diria não? Como é que pode saber se um cartão de crédito é uma escolha acertada para os seus filhos?

Em Portugal, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode candidatar-se a um cartão de crédito (um jovem com 16 anos pode ser o 2º titular dum cartão). Apesar de ser um produto utilizado em massa, infelizmente, nem toda a população portuguesa é suficientemente informada para perceber todos os riscos e responsabilidades associadas ao uso do crédito.

A crise estalou há alguns anos e o desemprego aumentou bastante. No entanto, agora que as condições começaram a melhorar outra vez, o uso dos cartões de crédito teve um aumento. Este recente aumento e a tendência para continuar a aumentar criam a necessidade de preparar as gerações futuras para o uso responsável do cartão de crédito.

Vantagens de deixar os jovens terem cartão de crédito

Ao utilizaram um cartão de crédito, os seus filhos “adolescentes” usufruem dos mesmos benefícios que você usufrui. Por exemplo, conseguem pagar por produtos e serviços sem terem a necessidade de levar consigo uma quantidade elevada de dinheiro. Como tal, é uma forma de pagamento mais segura e conveniente. Se o seu filho estiver a estudar fora da sua cidade, ele pode usar o cartão para pagar as propinas da universidade e a renda da casa. Pode, ainda, usar o cartão para pagar despesas do dia-a-dia como comida ou mesmo o bilhete de metro ou comboio.

Ao ter um cartão de crédito, também tem a comodidade de fazer compras online, o que poderá contribuir para alguma poupança de dinheiro, dado que muitas vezes existem grandes descontos e promoções na internet. Se usar de forma racional e pagar sempre os valores em dívida, no futuro pode beneficiar de melhores condições no acesso ao crédito.

Desvantagens de deixar os jovens terem cartão de crédito

É muito fácil perder o controlo do extrato do cartão de crédito e gastar mais do que devia. Pode, então, ser surpreendido por um pagamento de elevado valor e não ter como cancelar essas compras. O amontoar de dívidas numa idade muito tenra pode ser muito perigoso, pois o seu filho pode andar a vida toda atrás do prejuízo. Nesta idade existe a tentação de sair todas as noites, compras coisas desnecessárias, dificuldade em se conter, entre outros comportamentos a ter em atenção.

Ter um historial de atraso no pagamento de dividas, ou ter um montante no cartão em divida dificulta, por sua vez, um futuro acesso a crédito habitação ou automóvel. O Banco de Portugal mantem um centro de responsabilidades que pode dificultar (e mesmo impedir!) a aprovação de crédito para uma casa ou um carro no futuro.

Estará o meu filho preparado para um cartão de crédito?

Você saberá se o seu filho está preparado para um cartão de crédito quando ele entender todas as responsabilidades e riscos do uso do mesmo. Se os seus filhos perguntarem se podem ter um cartão de crédito, pergunte-lhes porque é que necessitam de um. Se concordar com a resposta e achar que um cartão pode ser benéfico para eles, apoie a sua decisão. Se conseguir, peça extratos regulares do uso do cartão, de forma a tentar monitorar o uso do mesmo e aconselhar o seu filho com as melhor decisões.

Deixá-los pedir um cartão de crédito próprio pode ser propício a um acumular de dívidas. Se eles pedirem a sua opinião sobre se é ou não boa ideia pedirem um cartão, aproveite a oportunidade para falar com eles sobre a responsabilidade do mesmo. Pode ser que crie bases para uma situação positiva em termos financeiros no futuro, se lhes ensinar os princípios e as responsabilidades do uso de crédito.