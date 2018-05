Estão felizes?

O capitalismo português é paroquial, como o são, também, o jornalismo, o debate político e a sociedade em geral. Basta aliás ver os noticiários televisivos para constatar a redoma informativa em que vivemos.

O mundo gira à volta do momento do Sporting e do futebol em geral, das incansáveis aparições de Marcelo Rebelo de Sousa (e digo aparições, porque a genica do PR parece mesmo um milagre!), das telenovelas e reality shows, ou dos múltiplos casos da vida mundana, desde um homem que salva outro de morrer afogado aos casamentos seguidos de separações e divórcios das estrelas das socialites, dos espectáculo e da televisão.

A Coreia do Norte, a guerra comercial entre os EUA e a União Europeia, a tomada de posse do presidente russo Vladimir Putin, as crises governamentais noutros países, o problema catalão, a China e o mundo merecem pouco ou nenhum tempo de antena. Portugal vive fechado sobre si mesmo, em vida de freguesia. Orgulhosamente só. Sem mundo e sem pespectiva global.