Estágios no fisco a caminho do terceiro ano e sem prazo para acabar

Os inspetores tributários estagiários estão há mais de dois anos em “período experimental” no fisco, quando de acordo com a lei o estágio deveria ser apenas de um ano até entrarem efetivamente na carreira. Os sucessivos atrasos estão a gerar desconforto e já foi apresentada queixa ao Provedor de Justiça.

Segundo o jornal Público, embora os 886 formandos estejam, na prática, a fazer trabalho de inspeção como se tivessem entrado na carreira, a data de fim de estágio vai sendo sucessivamente adiada.

Com isso, os inspetores tributários estagiários continuam a receber uma renumeração mais baixa do que a que deveriam de facto estar a receber. A isso vêm somam-se os problemas formais, já que os formandos “não têm poderes formais para agir como inspetores – tudo o que fazem pode ser contestado”, adverte Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI).