Estados Unidos venderam mais de um terço de todo o armamento transacionado nos últimos cinco anos

Os Estados Unidos fortaleceram sua posição hegemónica no mercado mundial de armas, exportando mais de um terço do material militar consumido pelo planeta nos últimos cinco anos – o que representa um acréscimo de 25% em relação aos cinco anos anteriores. Nestes cinco anos, cerca de cem países importaram armas norte-americanas.

Ao contrário, a Rússia, que surge em segundo lugar no ranking dos vendedores (com uma posição correspondente a 22% do total), reduziu as suas exportações em 7%, o que fica em larga medida ao colapso da economia venezuelana, um dos seus principais clientes.

A União Europeia também está fortemente representada na lista dos maiores vendedores nos últimos cinco anos. A França é o país da União que mais armas vendeu no período em referência, com 6,7% (no terceiro lugar absoluto), logo seguida da Alemanha (5,8%); o Reino Unido (4,8%) e a Espanha (2,9%) ocupam respetivamente o sexto e o sétimo lugares do ‘top 10’, com a Itália (2,5%) e a Holanda (2,1%) a fecharem o agregado.