Estados Unidos também foram apanhados nas malhas do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou esta quinta-feira para a “dinâmica insustentável em alta” da dívida pública dos Estados Unidos e sobre “um surpreendente maior risco de inflação”, devido ao enorme estímulo fiscal promovido pelo presidente Donald Trump.

“O efeito combinado das políticas de impostos com os gastos do governo federal fará com que o défice exceda 4,5% do produto interno bruto (PIB) em 2019. Isso é quase o dobro de há três anos”, disse a organização no relatório de revisão anual da economia dos Estados Unidos, conhecido como ‘artigo IV’.

A esse respeito, ressalta o documento, “o aumento do défice federal exercerá uma dinâmica vertical insustentável no rácio da dívida pública e do PIB (…) que continuará a subir para exceder 90% do PIB em 2024”.