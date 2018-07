Estados Unidos mantêm esperança de que Coreia do Norte cumpra promessa sobre desnuclearização

O responsável pela diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, demonstrou a sua confiança de que a Coreia do Norte vai manter a sua intenção de proceder à desnuclearização, em reação à acusação dos norte-coreanos de que Washington estava a fazer “exigências gananciosas” e que as posições assumidas foram lamentáveis na reunião mantida nos últimos dias em Pyongyang.

Mike Pompeo, depois de se ter reunido com a Coreia do Norte e com o Japão, afirmou que ainda existe “muito trabalho pela frente” mas que acredita na desnuclearização da Coreia do Norte, avança a Reuters.

Esta reação surge depois da Coreia do Norte ter dito que as conversações mantidas com a diplomacia norte-americana, nos últimos, foram feitas “exigências gananciosas” por parte de Washington quando os norte-coreanos esperavam que fossem apresentadas “medidas construtivas para ajudar a construir confiança”.