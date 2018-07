Estados Unidos da América, Suíca, e Brasil são os países que mais gastam no turismo da Madeira

Os Estados Unidos da América, Suíca, e Brasil, são os turistas estrangeiros que mais dinheiro gastam na Madeira, diz o Inquérito ao Turismo Internacional, publicado pela Direcção Regional de Estatística (DREM), que foi apresentado na passada segunda-feira no decorrer do primeiro congresso regional de estatística.

Os turistas estrangeiros que visitaram a Madeira gastaram em média 123,94 euros por dia, em 2016, diz o Inquérito ao Turismo Internacional, realizado pela Direcção Regional de Estatística (DREM). Este valor representa um aumento face ao valor registado, em 2013, que se fixou em 116,27 euros, diz o estudo da DREM.

Os turistas que mais gastaram na Madeira tiveram origem do Brasil, Suíca e Estados Unidos da América, com 173,96 euros, 154,58 euros e 153,93 euros. Já França (106,37€), Itália (114,35€) e Reino Unido (119,11€) foram os países com os registos mais baixos.