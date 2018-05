Estados Unidos anunciam que tarifas à União Europeia entram em vigor amanhã

O governo dos Estados Unidos da América anunciou esta quinta-feira, 31 de maio, que novas tarifas às importações da União Europeia entram em vigor amanhã. A taxa de 25% sobre as importações de aço e a de 10% sobre as de alumínio à comunidade única, ao Canadá e ao México serão aplicadas à meia-noite.

A informação foi dada pelo secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, em declarações aos jornalistas. De acordo com a notícia avançada pela Reuters, o governante não adiantou pormenores sobre o que poderá ser feito para que os dois países e o bloco consigam ver as tarifas suspensas.

“Estamos ansiosos por continuar as negociações, tanto com o Canadá como com o México, por um lado, e com a Comissão Europeia, por outro, porque há outras questões que também precisamos de resolver”, disse Wilbur Ross.