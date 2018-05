“Estados-Membros estão a utilizar de forma leviana a bomba atómica de Schengen”, acusa Carlos Coelho

“Os últimos três anos foram dramáticos. Uma aparente ‘nova normalidade’ emergiu: controlos nas fronteiras internas voltaram a fazer parte do quotidiano de milhões de europeus”, disse o eurodeputado Carlos Coelho, esta quarta-feira, durante a reunião de plenário, em Estrasburgo, que aprovou o seu relatório sobre o Estado de Schengen.

O relator português acusa os governos dos Estados-Membros de “transformaram Schengen no bode expiatório para as falhas nas políticas de segurança e para as fragilidades do Sistema Europeu Comum de Asilo”, usando de “forma leviana a bomba atómica de Schengen” para “expiar culpas e ganhar eleições”.

No relatório aprovado por 439 votos a favor, 157 contra e 80 abstenções, Carlos Coelho considera que muitos dos prolongamentos dos controlos nas fronteiras internas não estão em conformidade com as normas vigentes.