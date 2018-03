Estado volta a comparticipar cuidados de saúde em termas

O Estado português vai voltar a comparticipar os cuidados de saúde prestado em termas, depois dos reembolsos terem sido suspensos em 2011, com o programa de assistência financeira da troika, noticia o “Jornal de Notícias” (JN) esta segunda-feira.

Um grupo de trabalho formado há dias vai reunir hoje para, mais do que repor a situação anterior, estudar e propor um novo modelo que integra os tratamentos em termas no Serviço Nacional de Saúde. O objetivo será o de separar os cuidados de saúde prestados em termas de outras comparticipações no privado.

A medida está prevista no Orçamento do Estado para 2018 e deverá entrar em vigor na segunda metade do ano, refere o JN.