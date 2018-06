Estado vai pôr à venda terrenos da ex-Lisnave no início de 2019

A Parpública, holding que agrega várias participações e ativos imobiliários do Estado, vai pôr à venda os 630 mil metros quadrados de área de construção na Margueira. Em entrevista ao jornal “Público”, Miguel Cruz, presidente da Parpública, adianta que o processo de venda vai ter início no primeiro trimestre do próximo ano, prevendo-se um abate considerável no défice público.

“Os terrenos da Margueira [onde funcionavam os estaleiros da Lisnave, no sul do Tejo], com destaque para 2017, passaram por processos de regularizações administrativas e de licenças. Esse processo está, no essencial, concluído. Entrámos agora na fase de avaliação dos terrenos, e elaboração do caderno de encargos, que deve estar concluída até ao final do ano”, explica Miguel Cruz, ao jornal.

O presidente da Parpública diz que o objetivo é lançar o processo de alienação no primeiro trimestre de 2019. “Estamos a falar de 630 mil metros quadrados de área de construção prevista”, indica Miguel Cruz, acrescentando que, por enquanto, ainda não há um valor previsto para a venda. “O trabalho de avaliação está a ser feito para determinar um valor de referência para colocar no mercado no primeiro trimestre”, acrescenta.