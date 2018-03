Estado vai emprestar 145 milhões aos lesados do BES

O Estado vai emprestar 145 milhões ao fundo de recuperação de créditos para os lesados do antigo Banco Espírito Santo (BES), escreve esta quarta-feira, 28 de março, o “Jornal de Notícias”.

O Ministério das Finanças explicou ao matutino que o Governo acredita que o fundo “recupere o montante necessário para reembolsar esse empréstimo, através da atividade de recuperação de créditos”.

“Já identificámos cerca de 150 entidades que poderão ser chamadas a assumir responsabilidades n a recuperação desses créditos”, afirmou ao JN João Freitas e Costa, administrador da sociedade Patris, que gere o fundo em causa.

Um grupo de lesados do ex-BES protestou esta terça-feira no Porto contra o Governo, que “ficou com a provisão” existente para “devolver a totalidade do investimento”, e as associações “que não defendem todos” os clientes.

“Vamos protestar contra o Governo, que no fundo foi quem ficou com a provisão que garantiam que existia para nos pagar a totalidade do investimento e contra as associações que foram criadas para defender todos os lesados e lutar pela totalidade do capital e não foi isso que aconteceu”, descreveu à agência Lusa António Silva, o organizador do protesto junto às instalações do Novo Banco e do Banco de Portugal, na Avenida dos Aliados.