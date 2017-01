Estado de sítio: Washington espera 900 mil manifestantes no dia de Trump

Donald Trump toma posse sexta-feira, mas a agenda em Washington é preenchida durante toda a semana com manifestações. Algumas são de apoio ao presidente eleito, outras de protesto às políticas já anunciadas para a administração.

O Serviço de Parques Nacionais emitiu 22 licenças para as manifestações, que terão lugar durante a semana de inauguração da nova presidência. Cada protesto varia entre 50 e 200 mil pessoas, no entanto, qualquer protesto com menos de 25 pessoas não exige autorização, adianta a NBC News.

“Os pedidos de autorização que recebemos este ano são um aumento considerável”, disse Mike Litterst, relações públicas do National Mall and Memorial Parks, citado pela NBC.

O Departamento de Defesa dos EUA está a preparar-se para os protestos e as multidões desde abril. São esperadas entre 800 mil e 900 mil pessoas, que são significativamente menos do que na inauguração de Obama em 2009, que atraiu 1,8 milhões de pessoas.

Foram destacados 3.200 policias de todo o país para estarem presentes no desfile para assegurar a segurança.