Estado português pode poupar até 400 milhões por ano com digitalização dos serviços, diz estudo

Um estudo hoje apresentado pela Porto Business School e pelo MUDA -Movimento pela Utilização Digital Activa – no evento “Chave Móvel Digital” conclui que, ao adotar uma estratégia Digital by Default, Portugal pode alcançar poupanças entre os 100 e os 400 milhões de euros, apenas no lado do Governo.

Estes números apresentados “subestimam o impacto económico total de uma estratégia Digital by Default na sociedade, uma vez que são baseados apenas em economias do governo”, uma vez que a extensão da poupança só dependerá da estratégia seguida (integração parcial ou integração total), dizem os autores do estudo.

As conclusões da análise são que “Portugal tem potenciais poupanças esperadas de até 400 milhões de euros por ano, apenas do lado do Governo, sendo expectável um impacto muito mais significativo, quando incluídos também cidadãos e empresas”, refere o comunicado.