Estado põe mais 450 mil euros na Infraestruturas de Portugal

A Infraestruturas de Portugal, informou o mercado que, “através da deliberação social unânime por escrito datada de 22 de fevereiro de 2018”, o Estado Português deliberou o aumento do capital em numerário no montante 450 mil euros, através da emissão de 90.000 novas ações, no valor nominal de 5.000 euros.

Este é o primeiro aumento de capital da empresa pública deste ano de 2018.

Após este aumento, o capital social fixou-se em 5.375,375 milhões de euros representado por

1.075.075 ações com valor nominal de 5.000 euros cada “conforme consta da certidão

permanente atualizada e publicada no passado dia 8 de março de 2018”, lê-se no comunicado da empresa liderada por António Laranjo, publicado no site da CMVM.